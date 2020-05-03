رنا الأبيض: سعيدة بنتائج "بروكار".. وهذا ما تفعله بالحجر المنزلي

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعربت النجمة السورية رنا الأبيض في تصريح لموقع فوشيا عن سعادتها بردود الفعل القوية التي يحظى بها المسلسل الشامي "بروكار"، تأليف سمير هزيم وإخراج محمد زهير رجب وإنتاج قبنض ميديا.

تؤدي رنا فيه شخصية "فريال" صاحبة مشغل للخياطة وتساهم مع سيدات الحارة بنقل صورة مختلفة عن المرأة الدمشقية التي تتمتع بالقوة والصبر والحنكة وتواجه المستعمر الفرنسي بكل جرأة بدافع حبها لوطنها ومحاولتها مساعدة أهل الحارة. وتعاني في جانب آخر من تصرفات شقيقها الذي يحاول أن يمنعها من الزواج حتى بعد أن تقع في حبّ أحد جيرانها لينشأ لاحقا تحدٍّ بينها وبين شقيقها الطامع بثروتها.

وقالت الأبيض أن ردود الفعل حول هذا العمل تؤكد أن التعب والجهد الذي بذله فريق العمل لم يذهب سدى، كاشفة عن تطورات كثيرة في هذا العمل وتطورات بشخصيتها مع الحلقات المقبلة. وكشفت لفوشيا أن إطلالتها الجميلة في العمل لن تبقى كذلك خاصة وأنها تتعرض لحروق في وجهها مع تقدم أحداث العمل.

حرملك2

وحول إطلالتها في رمضان الجاري بأعمال أخرى، قالت النجمة السورية أنها تشارك في مسلسل "حرملك2" إخراج تامر إسحاق وإنتاج كلاكيت ميديا، حيث تؤدي شخصية "جميلة" وهي فتاة وافدة إلى دمشق من مخلفات الاحتلال والنزوحات التي تعرضت لها البلاد على مرّ التاريخ، وسيراها الجمهور تعمل في خان لبيع الخضار.

لكن صفاتها غير جيدة، فهي بالرغم من جمالها فهي امرأة متسلّقة تبحث عن مصلحتها الشخصية، تتعامل بذكاء مع محيطها لتوحي لهم ببساطتها ولطفها لكنها في الحقيقة وبحسب الأبيض تتعامل مع الجميع بمكر لإزالة العوائق التي تراها تقف أمامها وأمام طموحاتها وأحلامها. مبينة أنها ستتسبّب بفتن كثيرة حاملة هدفها وغايتها ومصالحها الشخصية.

"حركات بنات"

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كذلك أعربت الفنانة رنا الأبيض عن سعادتها لعرض مسلسل "حركات بنات" تأليف سعيد حناوي وإخراج محمد معروف الذي تم تصويره العام الفائت وتؤدي فيه شخصية "هيفا".

مضيفة أن العمل كوميدي خفيف يتناول قصصاً وأحداثاً يومية بطريقة كوميدية ومواقف طريفة، وهو عمل يعتمد على البطولة النسائية. مبينة أن "هيفا" ستعاني كثيراً من بنات شقيقتها الرافضات لزواجها واللواتي يضعنها أمام مقالب كثيرة وطريفة، خاصة بعد أن يتبين لهن كذب أحد المتقدمين للزواج من الخالة.

"صقار"

وقالت الأبيض أنها كانت تتمنى لو تم عرض مسلسل "صقار"، وهو عمل بدوي من إخراج شعلان الدباس وإنتاج شركة غولدن لاين الذي تأجل عرضه إلى وقت لاحق. كاشفة أنها تؤدي فيه شخصية "صيته" زوجة ابن شيخ القبيلة تتأثر بتواجد فتاة دخيلة على القبيلة، تؤثر على حياتهم سلباً، وتتسبب بغيرة "صيته" التي تحيك لها المكائد في محاولة منها لإبعادها عن زوجها وعن القبيلة.

رمضان في زمن كورونا

وحول أوقاتها التي تقضيها حالياً في رمضان وبظلّ جائحة كورونا والحجر المنزلي، ترى الفنانة السورية أنه من الطبيعي أن تتغير الحياة في رمضان بظل الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة لحماية أنفسنا ومن حولنا من انتشار الفيروس، لكن لها طقوسها الخاصة مع عائلتها وابنها "يوشع" وهي في الأوقات العادية لاتغادر المنزل كثيراً وتحب قضاء جلّ وقتها في البيت وتتابع بعض الأفلام والأعمال الدرامية وتهتم كثيراً برعاية ابنها الذي تعتبره صديقها، ويمارسان معاً رياضة اليوغا كما أنها تمارس هواياتها في أداء بعض التمارين الرياضية للحفاظ على رشاقتها. كاشفة بأنها ماهرة بالطبخ وتسعى إلى صنع بعض أصناف الأطعمة بشكل مستمر. وتمنت الأبيض أن تعم المحبة والسلام كافة الأرجاء وأن ينتهي هذا الفيروس الذي أثبت للجميع أن الصحة هي الأساس، وأنه علينا أن نعيش في هذه الحياة بكل الخير الذي تنضح به النفوس.