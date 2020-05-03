تعرف علي أول تعليق من رامز جلال على حلقة بدرية طلبة

حلت الفنانة بدرية طلبة، ضحية على تاسع حلقات برنامج المقالب «رامز مجنون رسمي»، الذي يقدمه رامز جلال، على قناة "mbc مصر".

وعقب نهاية الحلقة، حرص رامز جلال على توجيه رسالة لضحية اليوم -عبر حسابه بـ"تويتر"- بنشر عدة صور من حلقة بدرية طلبة وعلق عليها: قائلا: "قلبي وروحي بداره.. بدرية طلبة في #رامز_مجنون_رسمي".

في الفقرة الأولى من الحلقة، أخذت المطربة أروى والتي تقوم بدور مذيعة البرنامج بأخذ رأي بدرية طلبة في 3 صور لنجوم، وهما النجم أحمد مكي، والصورة الثانية كانت للفنانة شيماء سيف، والثالثة كانت لرامز جلال والذي وصفه بكلمة: "الشر"، وذلك قبل ظهور مقدم البرنامج بشخصيته الحقيقية.

في الفقرة الثانية من الحلقة، قام رامز جلال بالظهور أمام بدرية طلبة بشخصيته الحقيقية، ليسئلها عن رأيها في لون شعره، لترد: "حلو وسبني في حالي"، ليقوم برشها عدة ألوان في شعرها، وبعد ذلك قام بمرجحتها على كرسي الاعتراف، لتصرخ قائلة: "قلبي يا رامز بخاف يا رامز"، والتقط رامز جلال مع بدرية طلبة "سيلفي" وهي جالسة بالمقلوب على كرسي الاعتراف، ويجبرها أن تقول له: "بحبك يا أستاذ رامز"، ليداعبها قائلا: "بعد الأكشن دا أحمد السقا وأحمد عز وأمير كرارة هيشغلوكي معاهم في أفلامهم".

وفي الفقرة الثالثة، أسقط رامز جلال ضحيته بدرية طلبة في حوض مياه وبه كابوريا، لتقوم بالصراخ والعويل، وطالبها بالغناء له، لتلبي طلبه بأغنية: "من بحري وبتحبوه"، وقام رامز جلال بتهديد بدرية طلبة بالثعبان، وسط صراخ وعويل شديد منها، وتقول له "نزلني يا رامز"، ليسئلها: انتي استفتي ايه من الحلقة دي؟، لترد عليه قائلة: "علمتني مرحش برامج تاني"، ليقول لها رامز جلال: "انتي بعد الحلقة دي وصلتي للنجومية".

وفي الفقرة الأخيرة، طالب رامز جلال فريق عمل برنامجه "رامز مجنون رسمي" بفك بدرية طلبة من على كرسي الاعتراف لتسير في اتجاهه وتسقط في المياه.

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ويقوم رامز جلال بمساعدة بدرية طلبة في إخراجها من المياه، لتنتهي الحلقة بـ"زغروتة"، ويقوم رامز جلال بتقبيل رأسها.

وكان ضيوف الثمانية حلقات الأولى من البرنامج كل من غادة عادل وعلي معلول وياسمين صبري وأمينة خليل وحسن عسيري وياسمين رئيس ومحمود عبد المنعم كهربا وحمدي الميرغني.

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