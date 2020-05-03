أحمد فلوكس يختار أحمد السقّا هو أهم نجم شباك في مصر حاليًا

حل الفنان أحمد فلوكس، مساء امس ،ضيفاً على برنامج "شيخ الحارة"، الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، على قناة "القاهرة والناس".رد أحمد «فلوكس»، على السؤال الأختياري في الحلقة عن من هو أهم نجم شباك في السينما حاليا "أحمد السقا أم أحمد عز أم أمير كرارة"؟، وقال «فلوكس»، أهم نجم شباك هو السقا، فهو مدرسة كبيرة في الفن، وبسبب مكانته الفنية.

برنامج «شيخ الحارة»، من البرامج الحوارية الساخنة التي تعتمد على التصريحات الساخنة وكشف حقائق لأول مرة عن نجوم الفن والرياضة والإعلام والمشاهير، وكانت تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، وأصبح من أشهر البرامج التي تعرض في شهر رمضان، بعد أن حقق نجاحاً كبيرا.ومن المقرر أن تستضيف إيناس الدغيدي، خلال حلقات شهر رمضان مجموعة من نجوم الفن والرياضة المثيرين للجدل من أبرزهم، محي إسماعيل وسهير رمزي وإدوارد وعبد الباسط حمودة وصفية العمري، وحسن شاكوش، وتامر هجرس، وإنجى على، وفريدة سيف النصر، والمنتج أحمد السبكي، وغيرهم من النجوم.

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