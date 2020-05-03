نيرمين الفقي تكشف عن "أكلاتها" المفضلة في رمضان

كشفت الفنانة المصرية نيرمين الفقي، عن طقوسها وبرنامجها اليومي في شهر رمضان الكريمة، مؤكدة أن رمضان هو شهر العبادة والتقرّب أكثر من الله عزّ وجل من أي شهر آخر، مشددة على حرصها طوال رمضان على قراءة القرآن بكثرة، لأن ثواب الشهر الكريم لا يعوضه أي شهر آخر، كما أنها تحرص دوماً على استقبال وتجمّع أفراد عائلتها على الإفطار.

وحول الأكلات التي تفضلها في الشهر الكريم، أوضحت نيرمين أنها لا تحب الأكلات الدسمة والنشويات، في حين تهتم بالخضروات، كما كشفت عن قائمة مشاهدتها للأعمال الدرامية في رمضان، قائلة: "بما أنني ممثلة فلا أحب فكرة متابعة عمل أو عملين، لا بدّ أن أتابع كل الأعمال الدرامية لكي أستطيع أن أقيّم الجميع، وأطلب من أحبائي الإعلاميين والنقاد بألا يقسوا على الفنانين، نظراً لأن هناك أعمالاً تفشل بسبب ضعف الورق، أو لأسباب أخرى"، لافتة إلى أنها لم تشارك في الموسم الدرامي الحالي لعدم وجود ورق جيد يجذبها للمشاركة.

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