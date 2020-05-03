شكرا لقرائتكم خبر عن كل سنة وإنتٍ منورة حياتنا يا جينى .. جنات تحتفل بعيد ميلاد ابنتها الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت المطربة المغربية جنات مهيد، بعيد الميلاد الأول لابنتها التى تحمل نفس اسمها "جنات" برفقة زوجها المصرى محمد عثمان.

ونشرت جنات، عبر حسابها على انستجرام، صورة جمعت أسرتها الصغيرة ابنتها وزوجها، صحبتها بتعليق: "كل سنة وانتي منورة حياتنا يا جينى، أول سنة عيد ميلاد".

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من ناحية أخرى، انتهت المطربة جنات من تسجيل أغنية جديدة مع الموزع الموسيقي هاني ربيع، وكلمات شادي نور، وألحان بلال سرور، تأخذ شكل "بوب" وتحمل الطابع الهندى، وجارى الاستقرار على اسمها خاصة أنها اختارت أن تكون الأغنية "هيد" ألبومها الجديد الذى تعمل على التحضير له لطرحه خلال الفترة المقبلة.

وطرحت جنات مؤخراً كليب"أبطال بلدنا" بمشاركة محمد عدوية، لمحاربي فيروس كورونا من الأطباء وقوات الشرطة وقوات الجيش، إهداء من حزب "مستقبل وطن"،وشملت الأغنية التي طرحت، صور وفيديوهات للجهود المبذولة من الدولة المصري لمواجهة فيروس كورونا المستجد،والشهداء الذين راحوا ضحية الفيروس.

كما قدمت جنات بمشاركة وليد سعد مؤخراً تتر مسلسل "بخط الإيد" من بطولة أحمد رزق وسوسن بدر ويسرا اللوزى وأخرون، تم عرضه على شبطة قنوات DMC، من إنتاج شركة سينرجى، وإخراج شيرين عادل، والأغنية من كلمات الشاعر تامر حسين، ومن ألحان وليد سعد.

مسلسل "بخط الإيد" ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، من تأليف هالة الزغندى، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى، وهو بطولة أحمد رزق، إيمان العاصى، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود، بالإضافة إلى يسرا اللوزى التى تظهر كضيفة شرف.