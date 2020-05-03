شكرا لقرائتكم خبر عن زينب عبداللاه تكشف أسرار نجوم رمضان على قناة النيل الثقافية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف قناة النيل الثقافية اليوم الكاتبة الصحفية زينب عبداللاه للحديث عن أسرار وحكايات رموز رمضان خلال فقرة" يوميات رمضان" الخاصة بالنوستالجيا والتى تبدأ فى الثانية إلا الربع بعد ظهر اليوم الأحد.

وتركز الفقرة على أبطال ونجوم سلسلة حوارات ريحة الحبايب التى بدأتها الكاتبة الصحفية منذ عامين ولازالت مستمرة باليوم السابع مع أبناء وأحفاد نجوم الزمن الجميل من رموز التلاوة والإنشاد والتمثيل والكوميديا والطرب والأدب والرياضة.

وتتناول فقرة النوستالجيا التى تقدمها المذيعة ريهام منيب وإعداد دينا حاتم سيرة حياة وإبداعات وأسرار نجوم رمضان من أبطال سلسلة ريحة الحبايب، ومنهم الشيخ محمد رفعت والشيخ سيد النقشبندى والمخرج فهمى عبدالحميد والفنانين محمد عبدالمطلب ويونس شلبى والكاتب الصحفى أحمد بهجت، حيث تركز الفقرة على كواليس صناعة أهم الاعمال الرمضانية وأسرار حياة هؤلاء النجوم ومالايعرفه الجمهور عنهم من خلال المعلومات الموثقة المستقاة من المقربين منهم من الأبناء والأحفاد.

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وتتحدث الكاتبة الصحفية زينب عبداللاه عن بداية سلسلة حوارات ريحة الحبايب وأهم الأسرار التى كشفتها خلال هذه الرحلة والمشروع التوثيقى الذى بدأ منذ عامين، كما تتحدث عن الجديد الذى تقدمه فى رمضان الجارى من خلال برنامجها "حكايات زينب" بموقع الخليج 365.

وتبدأ فقرة " يوميات رمضان" التى يرأس تحريرها إيهاب حفني فى الثانية إلا الربع بعد ظهر اليوم الأحد.