شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الممثل المكسيكي أوسكار تشافيز بعد إصابته بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى المغني والممثل والمؤلف الموسيقي أوسكار تشافيز، الذي يبلغ من العمر 85 عاماً بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وأكدت هيئة الصحة في العاصمة مكسيكو، وفق وكالات الأنباء، وفاة المغني النجم المكسيكي أوسكار تشافيز بعد أن أدخل الأربعاء الماضي إلى مستشفى حكومي في العاصمة المكسيكية، بعدما ظهرت عليه أعراض فيروس كورونا المستجد، كما أكدت شركته المنتجة لأعماله الغنائية والموسيقية الخبر ببيان رسمي، تداولته كافة وسائل الإعلام المحلية والغربية.



المغنى المكسيكي اوسكار تشافيز

وواكب المغني والممثل والمؤلف الموسيقي الكبير أوسكار تشافيز، المصنف أحد الممثلين الأساسيين لنمط موسيقي يسمى "كانتو نويفو" (الغناء الحديث) في مكسيكو، من خلال أغنياته التحرك الطالبي المكسيكي سنة 1968 وحركة "زاباتيستا" في التسعينيات، وكان للمغني الراحل أوسكار ميول يسارية ولم يخف تشافيز طوال مسيرته التزامه السياسي اليساري.

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وكانت قد أعلنت هيئة الثقافة في العاصمة المكسيكية في عام 2019 المغني والممثل أوسكار تشافيز من أعلام التراث الحي في المكسيك، بسبب قيامه بجمع ونشر أغنيات مكسيكية قديمة من النصف الأول من القرن العشرين.

وعلى جانب آخر، سجلت وزارة الصحة المكسيكية 1349 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و89 حالة وفاة أمس السبت ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 22088 وإجمالي الوفيات إلى 2061، وأعلن ريكاردو شيفيلد رئيس وكالة حماية المستهلك بالمكسيك على موقع تويتر يوم السبت أنه أُصيب بفيروس كورونا ليصبح ثاني أكبر مسؤول حكومي اتحادي يُصاب بالفيروس.