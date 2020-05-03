شكرا لقرائتكم خبر عن بعشقك.. برومو وصور تشويقية لكليب عاصى الحلانى الجديد باللهجة المصرية..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار الفنان اللبنانى عاصى الحلانى، حماس جمهوره بنشر برومو تشويقى لفيديو كليب أغنية جديدة بعنوان "بعشقك"، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، والذى يقترب من طرحه للجمهور عبر موقع "يوتيوب" خلال الأيام المقبلة.

وكتب عاصى الحلانى، فى تعليقه على البرومو التشويقى للكليب الجديد، "بعشقك.. قريبًا.. عاصى الحلانى خلال فترة الحجر مع أجواء العائلة"، ولكن دون أن يكشف عن الموعد الرسمى لطرح كليب الأغنية الجديدة، والكليب من اخراج أحمد المنجد، والأغنية كلمات إيهاب عبد العظيم، وألحان محمد عبيه، وتوزيع طونى سابا.

ويؤدى الحلانى أغنية "بعشقك" اللهجة المصرية، وهى أغنية من اللون الرومانسى، وتم تصوير الكليب أثناء فترة الحجر المنزلى، حيث يظهر فى الكليب زوجة عاصى، كوليت وأبنائهما، ماريتا ودانا والوليد.

ويشار إلى أن عاصى الحلانى، كان يحرص خلال الفترة الماضية على مشاركة متابعيه بفيديوهات من غنائه، لتسليتهم فى وقت العزل المنزلى، خلال جائحة فيروس كورونا المستجد القاتل، وسبق أن نشر الحلانى، فيديو له يغنى أغنية "دار يا دار"، للفنان الكبير الراحل وديع الصافى عبر تويتر، وعلق على الفيديو :"حبيت سمعكم أغنية أنا بحبها طبعاً من الحجر المنزلى يا رب تعجبكم دار يا دار، للفنان الكبير وديع الصافى ألحان المبدع بليغ حمدى

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ويبدو أن الفنان عاصى الحلانى يقضى وقتا لطيفا خلال العزل المنزلى، إذ ظهر فى فيديو نشره عبر حسابه الرسمى بتويتر يعزف على العود، ويقوم بغناء أغنية "وأنا مارق مريت"، فيما شاركه الغناء أفراد أسرته.

ونشر عاصى الفيديو عبر حسابه الرسمى بتويتر، وعلق عليه: "من الحجر المنزلى جزء صغير أثناء اللقاء المباشر على فيس بوك"، واختتم عاصى الفيديو، موجها رسالة لجمهوره، وقال: "الله لا يحرمكم السعادة، ولا يحرمكم الفرحة، وهدوء البال، والاستقرار الأسرى والعائلى".

وفى سياق آخر شارك الفنان عاصى الحلانى، جمهوره "فيديو" غنائه أغنية "فرصة عمر" على العود، وذلك خلال بقائه فى المنزل، خوفا من انتقال فيروس كورونا المستجد، حيث دائما ما يحث جمهوره الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

لم تكن المرة الأولى للنجم عاصى الحلانى على مشاركة جمهوره ومتابعيه بالغناء، ويحثهم على البقاء فى المنزل، حيث شارك فيديو ظهر من خلاله زوجان يمكثان داخل منزلهما أمام شاشة تليفزيون كبيرة وكأنهم يجلسون على أحد الشواطئ، وكتب الحلاني، عبر الفيديو الذى نشره سخرية من تفشى فيروس كورونا، "بزمن الكورونا عم نشوف العجائب، هيك بتعمل القعدة بالبيت وكرمال صحتك وكرمال عيالك خليك بالبيت".