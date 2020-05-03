شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان شقيق تامر شلتوت بعد صلاة الظهر بمقابر العائلة بـ 6 اكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشيع جثمان شقيق الفنان تامر شلتوت الذي توفى أثر حادث سيارة، بعد صلاة الظهر وكتب تامر عبر صفحته الرسمية عبر "فيس بوك"،انتقل إلى رحمة الله تعالى أخي الصغير عمرو شلتوت، وكتب تامر عبر صفحته الرسمية عبر "فيس بوك"،انتقل إلى رحمة الله تعالى أخي الصغير عمرو شلتوت أثر حادث سيارة، و سيتم الدفن في مقابر العائلة بمدينة ٦ أكتوبر بعد صلاه الظهر، ولم تعلن الأسرة عن مكان العزاء حتى الأن.وفق اجراءات كورونا Advertisements يذكر آخر أعمال تامر مسلسل ختم النمر من تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجى، وهو من نوعية أعمال الـ45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميرهان حسين، إسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، حنان سليمان، رشدى الشامى، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى.

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