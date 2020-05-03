شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تصوير مسلسل "خيانة عهد" إلى ما بعد منتصف رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل فريق مسلسل "خيانة عهد" تصوير عدد من المشاهد فى الديكورات المخصصة للعمل التى تشارك فى بطولته النجمة يسرا ويعرض حاليا خلال الموسم الرمضانى وحقق نجاح كبير نظرا للقصة التى تتناولها أحداثه، ومن المقرراستمرارتصويره إلى بعد منتصف شهررمضان حيث يعمل مخرجه سامح عبد العزيزعلى الانتهاء من تصويرالمشاهد بالتزامن مع عرض حلقاته على قناة سى بى سى والحياة.

مسلسل "خيانة عهد" يُعرض على قناتى cbc والحياة وهو بطولة يسرا، حلا شيحة، وجومانا مراد، وعبير صبرى، وبيومى فؤاد، وهنادى مهنا، وخالد أنور، وسلوى عثمان ورمزى العدل، وإخرج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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وتدور أحدث المسلسل حول "عهد" التى تمتلك مصنع ملابس وتهتم بعملها وبعائلتها كثيرا، رغم استغلال عائلتها لها طوال الوقت، ولكنها تتعرض لصدمة، بعدما اكتشفت إدمان ابنها خالد أنور للمخدرات، وبينما تجتهد لتصليح الأمور، تجد صعوبة مع ما تكتشفه من مفاجآت صادمة من حولها، وتدخل فى صراعات كثيرة.

وكشفت الحلقات الأولى من المسلسل عن عائلة يسرا المكونة من ابنها خالد أنور، وأخويها حلا شيحة التى تعمل طبيبة ومتزوجة من مصطفى درويش ولا تستطيع الإنجاب، وخالد سرحان الذى يعمل محاميا وهو متزوج من عبير صبرى ولديهما ابنة هى هنادى مهنا وابن هو تيام مصطفى قمر .