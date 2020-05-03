"حزنت جدا".. أمل بوشوشة تعلن وفاة الفنان العالمي إيدير

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
أعلنت الفنانة أمل بوشوشة، وفاة الفنان الجزائري العالمي إيدير، بعد صراع مع المرض، وذلك عبر حسابها على تويتv>
ونشرت بوشوشة، صورته عبر حسابها، وعلقت: "الفنان الجزائري العالميإيدير في ذمة لله.. انا لله وانا إليه راجعون.. حزنت جدا لهذا الخبر، رحمه الله وألهم ذويه الصبر و السلوان".
إيدير من أبرز الموسيقيين الأمازيغ الذين أنجبتهم منطقة القبائل، وسرعان ما اكتسب شهرة واسعة خارج حدود الجزائر، بعدما دمج بين الإيقاعات المحلية والغربية التي فتحت له أبواب العالمية.
ولديه العديد من الأغاني المعروفة وعلى رأسها أغنية "أفافا ينوفا"، وقدم عشرات الحفلات من بينها حفلة الأولمبيا الباريسية وأخرى أداها بشكل مشترك مع الشاب خالد عام 1995.
ولد إيدير سنة 1949 بقرية نائية تسمى أيت لحسين في منطقة القبائل الأمازيغية بالجزائر وتخصّص فيه إلى مجال الموسيقى بالصدفة، عندما حلّ عام 1973 مكان إحدى المغنيين في إذاعة الجزائر لأداء أغنية للأطفال، وبعد ذلك أغنية "أفافا نوفا"، التي أصبحت من أشهر الأغاني بالجزائر وخارجها.
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