تراند اليوم : شاهد.. فنانة شهيرة تبكي وتستغيث من شقيق حسين الجسمي



يبدو أن الأمور لم تنتهي بعد خروجها من السجن بعفو من القيادة السياسية في الإمارات، بينها وبين الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي شقيق المطرب حسين الجسمي.

حيث ظهرت الفنانة المغربية الشهيرة مريم حسين، في مقطع فيديو، وهي منهارة وتبكي بحرقة وتستغيث، بالمسؤولين الإماراتيين بالتدخل لحمايتها من الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي شقيق المغني حسين الجسمي.

وأشارت "حسين" موجهة حديثها إلى "الجسمي" إنه يتربص بها، وقالت: "الشيء الوحيد اللي أنا راح أقوله.. حلّ عنّي .. خلاص بطت جبدي .. دخلتني السجن ما ارتحت أيش تبي مني بعد.. خلاص.. تكفى".

وأضافت: "أيش تبي.. حطيت سجادة الصلاة.. قلت حرام.. ما حطينا قلت حرام".

وكان صالح الجسمي تسبب في حبس مريم حسين بسبب فيديو وصفه النشطاء بالغير أخلاقي والذي ظهرت فيه في وضع غير لائق مع مطرب أجنبي في حفلة بدبي، وحصل "الجسمي" على حكم قضائي بحبسها شهرًا وطردها من الإمارات، وبعد حبسها حوالي 10 أيام صدر عفو من القيادة بالإفراج عنها.