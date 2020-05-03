فيديو .. حسن الرداد يطلب من بسمة السماح بسبب حبه لهنا شيحة

توجه عمر "حسن الرداد" بالشكر إلى ليلى "بسمة"، حيث أخبرها بأنها أكثر إنسانة مجدة رأها في حياته، فترد عليه بأن هذه الكلمة لم تتوقع أن تسمعها.

وشهدت الحلقة التاسعة من مسلسل شاهد عيان عدة أحداث، إذ يذهب رجال وهيب العزازي إلى الدكتور ياسر، الطبيب النفسي التي

كانت تذهب إليه ندى وشقيقتها ليلى وكذلك ذهب إليه عمر، لينكر معرفته بأي شيء يخص ندى سوى حياتها الشخصية.



واتضح خلال الحلقة أن زوجة وهيب العزازي تخونه مع رجل آخر، وينعقد المؤتمر الصحفي لوهيب العزازي وايزايت، ويؤكد

وهيب على عمر أن حياة ايزايت مقابل حياة زوجته ندى.

يذكر أن مسلسل شاهد عيان من تأليف أحمد مجدي، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وبطولة كل من حسن الرداد، بسمة، هنا شيحة، محمد لطفي، وليد فواز، ريم عبد القادر، إيمي إسلام، كريم عبد الخالق، محمد خميس.

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وتدور أحداثه في إطار درامي، حول حياة ضابط شرطة، وعلاقته بزوجته وشقيقاتها.