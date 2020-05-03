فيديو.. صدمة ياسمين عبد العزيز بعد اكتشافها خطبة كريم فهمي لصديقتها

تتعرض غالية "ياسمين عبد العزيز" لصدمة بعد معرفتها أن مراد "كريم فهمي" كان خطيب أقرب صديقة لها، وحاولت والدتها "سوسن بدر" تهدئتها، وجاء ذلك عبر صفحة cbc بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وبدأت الحلقة التاسعة من مسلسل ونحب تاني ليه تعاون على المستوى المهني بين يسرا (تارا عماد) وبين مراد (كريمفهمي)، بعد فسخ خطوبتهما قبل عامين، وبالرغم من ذلك أرادت فتح صفحة جديدة مع مراد للعودة إليه من جديد.
يأتي قرار يسرا في الوقت التي تبدأ صديقتها غالية (ياسمين عبد العزيز) قصة حب مع مراد دون علمها بخطبتهما، الأمر الذيجعل غالية تتوقف عن العلاقة وتراجع حساباتها من أجل صديقتها يسرا.
يذكر أن مسلسل ونحب تاني ليه من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، وبطولة كل من ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، شريف منير، تارا عماد، سوسن بدر، عماد رشاد، كارلوين عزمي، أمينة مغربي، ممدوح الشناوي، صبا الرفاعي، علا رشدي، محسن صبري.
وتدور أحداثه حول مشاكل الزواج والأسرة خلال مجموعة من الأحداث الكوميدية.
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