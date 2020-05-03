جيسيكا سيمبسون لا تستعمل فرشاة الأسنان بل تمسح أسنانها بقماش!

ميرنا وليد - بيروت - هناك الكثير من الأسرار التي تتعلق بالنجوم، والتي قد يصعب على الجمهور معرفتها، نظراً لأنها تخص حياتهم الشخصية.

وبعض هذه الأسرار قد تغيّر نظرة المتابعين لنجومهم، والصورة الجميلة التي كانوا يأخذونها عنهم.

وهنا سنتحدث عن الفنانة العالمية ​جيسيكا سيمبسون​، والتي كشفت خادمتها عن أمر خاص بها غريب، وقالت إن سيمبسون لا تستعمل فرشاة الأسنان، أنها لا تحب شعور الإنتعاش الذي تمنحه فرشاة الأسنان، لذلك تقوم بإستعمال قماش لمسح أسنانها فقط.

ولا يتوقف هذا الأمر الغريب عند سيمبسون، فقد كنا ذكرنا سابقاً وعن لسان خادمة الممثلة العالمية جوليا روبرتس، التي كشفت أنها لا تحب الإستحمام، وهي دائماً ما تخلُق حججاً للتهرب من هذا الأمر، وتؤكد دوماً أنها من مناصري القضايا البيئية، لذلك تحاول الحفاظ على المياه بعدم إستحمامها، بينما الحقيقة هي أن روبرتس لا تحب الإستحمام.