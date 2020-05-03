كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 10:28 صباحاً - انت الان تقراء خبر بشرى: صورنا "قمر آخر الزمان" وإحنا خايفين من فيروس كورونا.. وبرنامج رامز جلال سخيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جمعت بين الجمال والموهبة، حصلت علي قبول ومحبة المشاهدين وأثبتت موهبتها بأدوارها المميزة وفي كل دور فهي قادرة علي أن تُخرج أفضل ما عندها، بدأت مشوارها الفني 2002 من خلال مشاركتها في المسلسل الكوميدي " شباب أونلاين " ومن ثم انطلقت في عالم التمثيل.

وكان ل "الخليج 365 الفني "حوارا خاصا مع الفنانة بشري، التي تحدثت عن تجربتها في مسلسل "القمر آخر الدنيا وما الذي جذبها للمشاركة به وكواليس العمل والصعوبات التي واجهتها أثناء التصوير وطقوسها اليومية خلال شهر رمضان.

في البداية.. كيف كانت تجربتك في مسلسل القمر آخر الدنيا؟

هي تجربة لن تنسي، وبنسبة كبيرة تجربة مفيدة وإيجابية.

ما الذي جذبكِ للمشاركة في مسلسل القمر آخر الدنيا؟

موضوعه عائلى اجتماعى مناسب للشهر الكريم ليس به شىء خارج يستفز المشاهدين كانت ال ٣٠ حلقة مكتوبة على عكس العديد من الأعمال التى تعرض عليا غير مكتملة وكمان دور جديد عليا بعد مسلسل عوالم خفية مع الزعيم عادل إمام.

حدثينا عن كواليس العمل في المسلسل؟

كواليس عائلية خاصة بين الممثلين، نشعر كأننا إخوة فعلاً كما أن المخرج شخص لطيف لكن ضغط العمل فى ظروف الكورونا الإستثنائية لم تجعل هناك مجال كبير لنا للتواصل مثل الأعمال الاخرى.

كيف تم ترشيحك لمسلسل القمر آخر الدنيا؟

تم ترشيحى عم طريق اتصال تليفونى من المنتجة شيرين مجدى أثناء تواجدى فى برلين لتواجدى فى مهرجان برلين السينمائى فى شهر فبراير.

ما المختلف في مسلسل القمر آخر الدنيا بالنسبة لك؟

المختلف فيه أنه يغرد خارج السرب من حيث الطرح والموضوع ويمثل الطبقة المتوسطة المصرية أكثر من أى فئة بعينها، وأنه عمل جماعى رغم صدارتى للعمل

هل تابعتي ردود أفعال الجمهور علي المسلسل وما أبرز التعليقات؟

سعيدة جداً بردود أفعال الجمهور، معظمها إيجابية ومشجعة جداً و من أكثر ما أعجبنى ما كتبه أحد المعجبين على أحد اللايفات لى على " انستجرام "بشرى تغيب تغيب و ترجع بمعلمة" و كم الجمهور الذى أصبح يدعو أو يترحم على امهاته الأحياء منهم و الأموات .

ما المواقف الصعبة التي واجهتكِ أثناء التصوير؟

مازلت أواجه المواقف الصعبة بسبب ساعات التصوير الطويلة و الساعة المعكوسة ومنها عندما حدث لى هبوط حاد و انخفاض مفاجىء فى ضغط الدم لدى إلى صعوبة التنفس وعدم القدرة على الحركة نتيجة حالة الإغماء و الإعياء التام.

ما تعليقك على المنافسة الرمضانية؟

هذا العام الحكم لن يكون موضوعياً فى ظل ظروف أزمة كورونا لأن كله فى الهوا سوا، على سبيل المثال التفاوت فى الجودة كبير جداً فمثلاً مسلسل الإختيار يسبح فى فلك لوحده تماماً أما باقى الأعمال متقاربة.

من وجهة نظرك ما هي معايير نجاح المسلسل؟

فى مصر لا توجد معايير بالمرة وأنا أسفة وأنا أقول هذا لأن الصناعة إن وجدت فهى مبنية على الأهواء فى المقام الاول و لكن إذا طلبت أن اسمى معيارا ً واحداً فلن يكون سوا (الصدفة) البحتة و ربما شطارة تسويق و محسوبيات، ليس إلا فهناك أعمال جيدة تظلم عشان مفيش وراها واسطة أو مصالح و أخرى أعمال ضعيفة لكن مدعومة بشكل او بآخر.

هل أزمة كورونا لها أي تأثيرات سلبية في التصوير؟

بالطبع يوجد تأثيرات سلبية ولا داعي أن أفسر فالموضوع مفسر نفسه.

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هل شعرتي بالخوف أثناء ذهابك للتصوير في ظل تفشي فيروس كورونا؟

كل يوم أنا وطاقم العمل فى حالة خوف و قلق شديدة بسبب خروجنا من المنزل للتصوير.

كيف ترين برنامج رامز جلال.. وماذا سيكون رد فعلك إذا وقعتي ضحية له؟

على مدار السنوات الماضية (وممكن الرجوع للفيسبوك) كنت أهاجم برنامج رامز بشدة سنوياً و مازالت وحتى العام الماضى عندما تم الإيقاع بى عن طريق فريق إعداد البرنامج و مدير أعمالى ووقعت فريسة له فى رامز فى الشلال لم أغير موقفى هذا وقلت علمًا أنه يستحق هجومى عليه سنوياً، وهذا العام يزداد سخفاً و سادية، أحب رامز لكن لا أحب برامجه مثلما و سبق و أعلنت فى أحد البرامج أنني أحب الفيشاوي لكن أرفض تصرفاته، وأنا أعرف كيف افصل بين أن أحب شخص وارفض تصرفاته او عمله، وهذه ثقافة يجب أن نتعلمها جميعنا .

ما هي أكثر الأعمال سنمائياً ودرامياً لفتت انتباهك مؤخراً ؟

جميع الأعمال المدعومة من الدولة وهذا شئ إيجابي

ما هي معايير اختيارك للأدوار؟

هناك عدة معايير أولاً أن يكون الدور مختلف عن أدوارى السابقة، والسيناريو يقدم قيمة ما للمشاهد حتى لو كان العمل كوميدى أن تكون الكوميديا مبنية على الموقف وليس الإفيهات فقط، وأ ن يكون العمل مكتوب كاملاً قبل الشروع فى التصوير بالإضافة إلى أن تكون شركة الإنتاج لها سمعة طيبة وأن اضمن أن آخذ مستحقاتى لأن لى تجارب مريرة سابقة وأخيراً أن أكون مقتنعة بزملائى و موهبتهم أي أن مجموعة العمل والمخرج يقنع عقلى، وفى المستقبل سأضيف إلى شروطى الموافقة على مدير التصوير

ما هي طموحات بشرى في مجال التمثيل؟

ليس هناك سقف لطموحى رغم أننى اعتبر نفسى شخص راضى و قنوع

مع مَن من الفنانين تتمني العمل معهم؟

أتمنى العمل مع أحمد عز، كريم عبدالعزيز والفنان أحمد حلمي.

قدمتي العديد من الأعمال الفنية.. ما الدور الذي أحدث طفرة في مسيرتك الفنية؟

هناك عدة أعمال أحدثت طفرة في مسيرتي الفنية أبرزها داليا فاشوش من العمة نور، وفايرة في فيلم ٦٧٨ وشخصية براسكا علي المسرح

حديثنا عن أبناءك.. هل لديهم حس فني واضح وماذا سيكون رايك إذا طلب أحدهم دخول مجال التمثيل؟

ابنتى ليلي مفكرة و فيلسوفة صغيرة ذات شخصية قوية تعرف ماذا تريد أنا عن نفسى اترك لها حرية الإختيار بعد أن أنقل لها مخاوفى من هذا المجال الصعب لكن لن أفرض عليها شىء واعتقد أن والدها لا يفضل أن تدخل مجال الفن لكن فى النهاية لا اعتقد أن أياً منا سوف يستطيع أن يفرض شيئاً على هذا الجيل

أما عن ابنى اسماعيل اعتقد أنه سيسلك منهجًا علميًا رغم حبه للموسيقى، الإثنان يحبان العزف على البيانو الموجود فى المنزل لكن إسماعيل ميوله هندسية ورقمية

كيف تقضي الفنانة بشري يومها في شهر رمضان كريم؟

ما بين التصوير و المنزل للنوم و تدريس الاولاد كبديل للمدرسين بسبب توقف الدراسة

ما البلد التي ستسافرين لها بعد انتهاء أزمة كورونا ؟

اقصى أملى الذهاب إلي الساحل الشمالى او الجونة فقد باتت حتى هذه الأمنية صعبة المنال.