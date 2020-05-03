تراند اليوم : حياة هنا شيحة في خطر بعد مقتل إيزاك.. الحلقة 9 من شاهد عيان

كتب: شيرين عصملي

انطلقت تاسع حلقات مسلسل “شاهد عيان” بطولة الفنان حسن الرداد وهنا شيحة وبسمة، وبدأت أحداث الحلقة بخيانة زوجة وهيب العزازي “محمد لطفي” له، وبعدها يذهب رجال العزازي إلى الدكتور ياسر، الطبيب النفسي التي كانت تعالج عنده ندى “هنا شيحة” وشقيقتها ليلى “بسمة”.

وأنكر الطبيب معرفته بأي شيء يخص ندى سوى حياتها الشخصية، ثم يقول لهم أن ليلى فقط هي التي تزوره باستمرار فيطلبون منه أن يخبرهم بكل شيء تقوله لهم ليلى ليعرفوا أسرارها.

ويذهب راجح “وليد فواز” مع ليلى “بسمة” إلى منزل طليقها هشام ويعيد أبنائها إليها بعد أن خطفهم لتهديدها بعدم الزواج من راجح.

وبعدها يضع العزازي لعمر، حياة إيزاك مقابل حياة زوجته ندى، ثم يتم إطلاق النار على إيزاك في المؤتمر ويجري عمر، لتهريب زوجته من العزازي والعودة إلى مصر.

شاهد عيان، بطولة حسن الرداد وبسمة وهنا شيحة ومحمد لطفي وأحمد صيام وتامر فرج، ومن إخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وتأليف أحمد مجدي، ومن إنتاج ممدوح شاهين وشركة فيو.

يعرض المسلسل عبر هذه القنوات:

صدى البلد

عرض أول الساعة 12:00 صباحا

تردد قناة صدى البلد عبر قمر النايل سات 11823- معدل الاستقطاب رأسي-معدل الترميز 27500.

القاهرة والناس

عرض أول 12:00 منتصف الليل

تردد قناة القاهرة والناس عبر قمر النايل سات 11765 ، 11430 – معدل الاستقطاب أفقي-معدل الترميز 27500.

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روتانا دراما

عرض أول 3:00 عصرا

تردد قناة روتانا دراما عبر قمر النايل سات 11396- معدل الاستقطاب أفقي-معدل الترميز 27500.

ART حكايات

عرض أول 1:00 صباحا

إعادة أولى 9:00 صباحا

إعادة ثانية 5:00 مساءا

ART حكايات 2

عرض أول 8:00 مساءا

إعادة أولى 4:00 صباحا

إعادة ثانية 12:00 منتصف الليل