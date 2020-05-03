تراند اليوم : حوار بين فنان مصري شهير والمتحدث باسم جيش اسرائيل ينتهي بالشتائم

دخل الفنان عمرو عبدالجليل في حوار مع أفيخاي أدرعى المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، بسبب هجوم الأخير على مسلسل “النهاية” الذي يشارك في بطولته الأول.

البداية بتغريدة لـ”أدرعي” عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، يعلق فيها على الضجة التي أثارها المسلسل والتي أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية اعتراضها عليه، حيث قال :” ما موقفي من مسلسل النهاية؟فهو لا يستحق التعليق”.

وتابع :”هذا ما بقي لمن يتحدث عن نهاية إسرائيل منذ تأسيسها.يتحدثون ويعملون مسلسلات خيالية ونحن نصنع المعجزات يومًا بعد يوم.شاء من شاء وأبى من أبى ستبقى إسرائيل لابد الابدين”.

وأضاف :” أمام الذي يغضب من كلمة التطبيع فهو فاقد البوصلة ضعيف الإرادة”.

وقال في تغريدة منفصلة :” مسلسل النهاية لا يغضبني فهو لا يستحق التعليق لانه يحتوي على تكهنات سبق واستخدمها مروجي نفس النظريات في الماضي…أما المنزعج من المسلسلات التي يصفها بتطبيعية فهو فاقد البوصلة ضعيف الإرادة.بؤساء انتم والله”.

من جانبه أعاد الفنان عمرو عبدالجليل تغريدة “أفيخاي”، وعلق بالقول :” اهم حاجه يا فيخو في النهاية انك تبقي فاهم وواعي وانت كده فعلا فاهم وواعي ان نهايتكم قربت.. أبو تقل دم أمك ع الصبح”.

ورد عليه متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي قائلًا :” بؤساء انتم والله”.

ودخل نشطاء وسياسيين على خط الأزمة وهاجموا أفيخاي أدرعي، فيما لم يتوانى الأخير عن الرد عليهم.