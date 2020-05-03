تراند اليوم : هشام يخطف أطفال بسمة.. الحلقة 8 من شاهد عيان

كتب: شيرين عصملي

انطلقت ثامن حلقات مسلسل “شاهد عيان” بطولة الفنان حسن الرداد وهنا شيحة وبسمة، وبدأت أحداث الحلقة بتخطيط عمر “حسن الرداد”، لهرب زوجته ندى “هنا شيحة”، وذلك بالتعاون مع صديقته داليدا.

ويرسم عمر، الخطة التي تخلصها من أيدي رجال وهيب العزازي “محمد لطفي”، وبعدها خطف طليق ليلى “بسمة” أبنائهما للضغط عليها بعد محاولته تخويفها لمنعها من الزواج من راجح “وليد فواز”.

وعلى الجانب الأخر- يحاول نجل وهيب العزازي، الحصول على المخدرات بمفرده، بعدها وقع “وهيب وإيزاك ومهدي”، على عقود شراكة جديدة، ثم يخبرهم العزازي، بإتمام نقل صفقة الأسلحة كاملة.

ثم يكتشف عمر، أن العزازي، يراقب تحركاته كاملة لعدم حصوله على زوجته وتهريبها منه.

شاهد عيان، بطولة حسن الرداد وبسمة وهنا شيحة ومحمد لطفي وأحمد صيام وتامر فرج، ومن إخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وتأليف أحمد مجدي، ومن إنتاج ممدوح شاهين وشركة فيو.

يعرض المسلسل عبر هذه القنوات:

صدى البلد

عرض أول الساعة 12:00 صباحا

تردد قناة صدى البلد عبر قمر النايل سات 11823- معدل الاستقطاب رأسي-معدل الترميز 27500.

القاهرة والناس

عرض أول 12:00 منتصف الليل

تردد قناة القاهرة والناس عبر قمر النايل سات 11765 ، 11430 – معدل الاستقطاب أفقي-معدل الترميز 27500.

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روتانا دراما

عرض أول 3:00 عصرا

تردد قناة روتانا دراما عبر قمر النايل سات 11396- معدل الاستقطاب أفقي-معدل الترميز 27500.

ART حكايات

عرض أول 1:00 صباحا

إعادة أولى 9:00 صباحا

إعادة ثانية 5:00 مساءا

ART حكايات 2

عرض أول 8:00 مساءا

إعادة أولى 4:00 صباحا

إعادة ثانية 12:00 منتصف الليل