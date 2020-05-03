تراند اليوم : محمد لطفي يضع حسن الرداد في خانة اليك.. الحلقة 7 من شاهد عيان

كتب: شيرين عصملي

انطلقت سابع حلقات مسلسل “شاهد عيان” بطولة الفنان حسن الرداد وهنا شيحة وبسمة، وبدأت أحداث الحلقة بأن ليلى “بسمة”، اكتشفت أنه لا يوجد أحد يحاول اختطاف خديجة إبنة عمر وندى “حسن الرداد وهنا شيحة”.

وستتأكد ليلى “بسمة”، أن الكوابيس ستظل تطارده خديجة كل ليلة بسبب بعد والدتها “ندى”، عنها، وبعدها سيعترف وهيب العزازي “محمد لطفي”، في الأردن لعمر بأنهم لم يقتلوا زوجته ندى وأنهم خطفوها.

وسرد العزازي، لعمر، سبب خطف زوجته وهو أنها كانت تعمل على ملف يضر بهم وبمصالحهم، فخطفوها للتأكد من عدم فضحهم.

ثم يساوم العزازي، على حياة ندى، ويطلب من عمر، أن يحمي شريكه في المؤتمر مقابل أن يعود بزوجته إلى مصر.

شاهد عيان، بطولة حسن الرداد وبسمة وهنا شيحة ومحمد لطفي وأحمد صيام وتامر فرج، ومن إخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وتأليف أحمد مجدي، ومن إنتاج ممدوح شاهين وشركة فيو.

يعرض المسلسل عبر هذه القنوات:

صدى البلد

عرض أول الساعة 12:00 صباحا

تردد قناة صدى البلد عبر قمر النايل سات 11823- معدل الاستقطاب رأسي-معدل الترميز 27500.

القاهرة والناس

عرض أول 12:00 منتصف الليل

تردد قناة القاهرة والناس عبر قمر النايل سات 11765 ، 11430 – معدل الاستقطاب أفقي-معدل الترميز 27500.

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روتانا دراما

عرض أول 3:00 عصرا

تردد قناة روتانا دراما عبر قمر النايل سات 11396- معدل الاستقطاب أفقي-معدل الترميز 27500.

ART حكايات

عرض أول 1:00 صباحا

إعادة أولى 9:00 صباحا

إعادة ثانية 5:00 مساءا

ART حكايات 2

عرض أول 8:00 مساءا

إعادة أولى 4:00 صباحا

إعادة ثانية 12:00 منتصف الليل