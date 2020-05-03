تراند اليوم : الحلقة 10 من الفتوة – ياسر جلال يُغنى داخل خمارة.. وأمه تبيع ذهبها

شهدت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل الفتوة الذى يعرض على شاشة الحياة قيام حسن الجبالى الفنان ياسر جلال بالغناء داخل الخمارة مع عزمى الفنان أحمد صلاح حسنى وجميلة الراقصة وتجسد دورها الفنانة نجلاء بدر لأغنية كانوا يغنونها وهم صغار.

على صعيد آخر طالب سيد اللبان طليق الفنان محمد رياض ليل الفنانة مى عمر بفتح صفحة جديدة على أن تعود إلى عصمته ولكنها رفضت وطلبت منه أن يبتعد عنها وتركته وذهبت.

بدأت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل “الفتوة “بوجود ياسر جلال “حسن الجبالى” فى خمارة يسهر فيها “عزمى” أحمد صلاح حسنى، وترقص فيها جميلة الغازية، ويطلب عزمى وجميلة من ياسر جلال أن يغنى وبالتحديد أغنية “جابنى الهوى” ويردد معه أحمد صلاح حسنى الأغنية .

ثم يخرج ياسر جلال ولكن جميلة تتحدث معه وتطلب منه أن يظل فترة أكبر، لكنه يصر على مغادرة المكان ويعود لمنزله ليجد أمه “حورية” الفنانة أنعام سالوسة سددت له ديونه عند عمه وقامت ببيع خلخالها من أجله .

وعاد حسن إلى منزلة ووجد والدته الفنانة انعام سالوسة في انتظاره لتتحدث معه بشأن دكانه موضحة له انها باعت خلخال زواجها وذهبت إلى عمه واعطت له حقه من نصيبه في الدكان ليستطع حسن فتح دكانه، وللمرة الثالثة يستيقظ حسن من نومه على صوت والده الذى ظهر خلال الحلقة ولأول مرة ويجسد دوره الفنان فتحى عبد الوهاب حيث قال له سيرتك بتكمل سيرتى يا حسن وتعالى لى المولد هستناك، وشهدت الحلقة قيام عزمى بلم الإتاوة الطاق طاقين بسبب الملثم الذى سرق فلوس الإتاوة وسيجبر الناس على الدفع بالنبوت.

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ويقابل المعلم “سيد” “ليل” ويطلب منها الرجوع له ويؤكد لها أنه “شاريها”، لكنها تؤكد له أن ينساها ويبعد عنها لأنه ضربها وأهانها، ولكن المعلم سيد يطلب منها السماح ويقول لها: “من أجلك أطلق كل زوجاتى”، ولكنها تتركه وتمشى ولا تستجيب له.

يحلم حسن الجبالى بوالده أحلام يقظة، ويطلب منه والده فى الحلم أن يكمل مسيرته وأن يكون امتداد له فى الفتونة وأخذ حقوف الغلابة.

مسلسل “الفتوة” تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا على قناة الحياة ويشارك فى بطولته كوكبة من النجوم هم مى عمر وأحمد صلاح حسنى وأحمد خليل ورياض الخولى وأنعام سالوسة.

شاهد الحلقة كاملة..