عمرو يوسف يبدي رأيه بطبخ كندة علوش، فماذا قال؟

تصدر الفنان عمرو يوسف محركات البحث عبر العديد من مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية وذلك بعد ظهوره في برنامج أغلب السقا الذي يقدمه الفنان أحمد السقا عبر شاشة أم بي سي مصر خلال الموسم الرمضاني الجاري . وسألت مقدمة البرنامج رزان مغربي عمرو يوسف عن أكلات زوجته الفنانة السورية كندة علوش، ليخرج عمرو يوسف عن صمته ضاحكا وقال "إحنا عاوزين نقفل الموضوع ده أنا كل ما أروح في حتة يقعدوا يتكلموا على الأكل، مؤخرًا مستواها في الأكل بدأ ينزل ففي حسد بيحصل.. أكلها بقي وحش، شوفي أنا خسيت أزاي". اقرئي ايضا : بدرية طلبة تكشف فبركة برنامج رامز جلال وعلمها المسبق بطبيعة المقلب

وأضاف عمرو يوسف أن الطعام الذي يفضل تناوله خلال شهر رمضان الكريم يكون نصفه مصريا والنصف الأخر سوريا ويكون أغلب هذه الأأكلات مثل الفتوش والكبه وفتة الزبادي بالثوم والسلطة الخضراء . Advertisements يشار إلي أن الفنان عمرو يوسف كان من المقرر أن يخوض الموسم الرمضاني الجاري بمسلسل سيف الله خالد بن الواليد ولكنه تأجل لأسباب إنتاجية وكان من المقرر أن يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الفن من بينهم سوسن بدر وبيومي فؤاد وحمدي الوزير وعدد كبير من النجوم الشباب.

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