ابنة نانسي عجرم الصغرى تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها...شاهدوا كم تشبهها

شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم جمهورها ومحبيها عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديو إنستقرام بصورة ظهرت من خلالها مع أصغر بناتها ليا، وعلقت علي الصورة وغازلت أبنتها قائلة " حبيبتي الحلوة"، وتفاعل مع نانسي عجرم الكثيرين من محبيها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي الذين أشادوا بجمال أبنتها وأكدوا إنها ورثت منها جمالها .

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يشار إلي أن الفنانة نانسي عجرم قد دمت منذ عدة أيام أغنية مسلسل سكر زيادة الذي يقوم ببطولته مجموعة كبيرة من نجوم الدراما المصرية والعربية وحققت الأغنية رد فعل كبير عبر مواقع التواصل الإجتماعي وأشاد الكثيرين بالأغنية.

مسلسل "سكر زيادة" مأخوذ من فورمات أمريكى وتدور أحداثه فى إطار كوميدى، ويشارك فى العمل كل من الفنانة نبيلة عبيد ونادية الجندى وسميحة أيوب وهالة فاخر والعديد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا، نانسى عجرم، هيفاء وهبى، أحمد فهمى، روجينا، جومانا مراد، لقاء الخميسى، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادى مهنى، خالد أنور، سليمان عيد إضافة إلى عدد آخر من الفنانين ومن إخراج وائل إحسان.

وعانت نانسي عجرم طوال الفترات الماضية بسبب أزمة زوجها مع احد الشباب السوريين الذين قتلوا في منزلها واتهم بأنه كان يحاول سرقة المنزل .

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