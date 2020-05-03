نادين نجيم تتصدّر الترند.. وثنائيتها مع أحمد السقا حديث الجمهور!

متابعة بتجــــــرد: حلت النجمة اللبنانية نادين نجيم مساء أمس السبت ضيفةً على برنامج “اغلب السقا” من تقديم النجم المصري أحمد السقا.

وشهدت الحلقة عفوية وهضامة من نادين نجيم، وسط إجماع من الجمهور على أنها أفضل حلقة حتى الآن من برنامج “اغلب السقا”.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي إسم نادين نجيم على نطاق واسع خلال عرض الحلقة، فتصدّر قائمة العبارات الأكثر تداولًا في مصر وعدد كبير من البلدان العربية.

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وأجمع عدد كبير من الناشطين عقب انتهاء الحلقة على أن غياب نادين نجم خلال شهر رمضان الحالي لا يُمكن تعويضه.

الجدير ذكره أن أنّ مسلسل “عشرين عشرين” لـ نادين نجيم، تأجل عرضه إلى ما بعد شهر رمضان بسبب الظروف الاستثنائية في العالم إثر انتشار فيروس كورونا، وهو من بطولة قصي خولي واخراج فيليب أسمر.