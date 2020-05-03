كارول سماحة.. اشتاقت للغناء على المسرح

متابعة بتجـــــــــرد: أعربت النجمة اللبنانية كارول سماحة عن اشتياقها لإحياء الحفلات والغناء على المسرح بحضور جمهورها.

وشدّد كارول على أن لا بديل عن المسرح الذي له متعة خاصة تفتقدها كافة أنواع الحفلات الأخرى، حيث جاء كلامها في الوقت الذي يشهد حفلات “أونلاين“ للفنانين جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت كارول في تغريدة عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر”: “شو اشتقت أوقف عالمسرح. مع إحترامي للحفلات ال online من البيت من الغرفة، من الصالون، من الستوديو. يعني إذا ما بتحس بنفسالجمهور، سقفاتو، و تنهدتاتو، وين المتعة بالموضوع“.

ولاقت تغريدة كارول سماحة تفاعلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حيث أجمع عدد كبير من الناشطين على أن كلامها في مكانه، ولا يمكن تعويض الحفلات على المسرح عن طريق الحفلات أونلاين مهما علا شأن الفنان وقيمته.

وكانت كارول سماحة قد طرحت منذ فترة كليب أغنية “مش هعيش”، وهي أولى أغنياتها للعام 2020، من كلمات أمير طعيمة، ألحان اسلام زكي وتوزيع ألكسندر ميساكيان وإنتاج شركة “أنغامي” التي بدأت نشاطها الإنتاجي منذ فترة قصيرة، لإصدار أعمال غنائية تبث حصرياً عبر تطبيق “أنغامي” وتُعرف بـ Anghami Originals.