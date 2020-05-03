متابعة بتجـــــــرد: بدأ العد العكسي لصدور أحدث أغنيات فارس الغناء العربي عاصي الحلاني، أغنية “بعشقك” من انتاج شركة “روتانا” للمرئيات والصوتيات.
وكشفت عاصي الحلاني في الساعات الماضية عبر صفحاته الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي، عن برومو فيديو كليب أغنية “بعشقك” من اخراج أحمد المنجد تمهيدًا لصدوره عبر قناة “روتانا” على “يوتيوب”.
وتحمل أغنية “بعشقك” اللهجة المصرية، ومن اللون الرومنسي، ومن كلمات ايهاب عبد العظيم والحان محمد عبيه وتوزيع طوني سابا.
وتم تصوير الكليب أثناء فترة الحجر المنزلي، حيث يظهر في الكليب زوجة عاصي السيدة كوليت وأبنائهما، ماريتا ودانا والوليد.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو – عاصي الحلاني يكشف عن البرومو الأوّل لكليبه الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.