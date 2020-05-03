بالفيديو – عاصي الحلاني يكشف عن البرومو الأوّل لكليبه الجديد

متابعة بتجـــــــرد: بدأ العد العكسي لصدور أحدث أغنيات فارس الغناء العربي عاصي الحلاني، أغنية “بعشقك” من انتاج شركة “روتانا” للمرئيات والصوتيات.

وكشفت عاصي الحلاني في الساعات الماضية عبر صفحاته الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي، عن برومو فيديو كليب أغنية “بعشقك” من اخراج أحمد المنجد تمهيدًا لصدوره عبر قناة “روتانا” على “يوتيوب”.

وتحمل أغنية “بعشقك” اللهجة المصرية، ومن اللون الرومنسي، ومن كلمات ايهاب عبد العظيم والحان محمد عبيه وتوزيع طوني سابا.

وتم تصوير الكليب أثناء فترة الحجر المنزلي، حيث يظهر في الكليب زوجة عاصي السيدة كوليت وأبنائهما، ماريتا ودانا والوليد.