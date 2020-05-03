تامر حسني يرفع حماس جمهوره.. ما جديده؟

متابعة بتجـــــــرد: أثار النجم المصري تامر حسني حماس مُتابعيه على مواقع التواصل الإجتماعي، مُعلنًا عن استعداده لطرح عمل فني جديد دون أن يُحدد تفاصيله.

وقال نجم الجيل عبر صفحته الرسمية في موقع “إنستغرام”: “ان شاء الله قريباً أوي، ومش قريباً بتاعة زمان، انا اتغيرت”.

وأثار إعلان تامر تساؤلات بين صفوف رواد مواقع التواصل الإجتماعي حول الجديد الذي يستعد لطرحه، وسط إجماع من مُتابعيه حول مشاركته في إعلان لصالح إحدى شركات الإتصالات في مصر، سيبصر النور في الساعات المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن تامر حسني كان قد شارك في الأوبريت الكبير “أنت أقوى”، إلى جانب كوكبة من نجوم الفن في الوطن العربي تضامنًا مع الإنسانية في رسالة لدعم المتضررين من فيروس كورونا المستجد، وبث حالة من التكاتف للعبور من الأزمة الراهنة.