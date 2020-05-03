فيفي عبده تتحدث عن زيجاتها الكثيرة وتكشف موقفها من الحجاب

حلّت الفنانة فيفي عبده ضيفة على برنامج "راحت علينا" الذي يقدمه هشام حداد، لتكشف رأيها في العديد من الأمور، لا سيما الحجاب وزواجها مرة أخرى، وبسؤالها عن إمكاينة ارتدائها الحجاب في يوم ما، قالت: "لو أراد ربنا هتحجب طبعا.. لو ربنا أمرني قومي البسي الحجاب بس مش هقلعه"، وبسؤالها هل تلمح للفنانات اللاتي خلعنه مرة أخرى مثل صابرين، رفضت فيفي التعليق، مكتفية بقولها: "ربنا بيحاسب كل واحد لوحده.. فا كل واحد مسؤول عن نفسه.. وأنت برضو ما تعرفش ظروفها ايه.. لكن أنا بإذنك يارب لو حطيت الحجاب لا يمكن أقلعه أبدا".

على صعيد آخر، وجه هشام سؤالا لفيفي عن إمكانية زواجها للمرة السادسة، حال انفصلت عن زوجها الحالي، لترد قائلة: "نعم!.. تاني وتالت وعاشر.. ما اتجوزش ليه عارجة ولا مكسحة؟".

يُذكر أن فيفي عبده تشارك في الموسم الرمضاني الحالي ببرنامج "خلي بالك من فيفي"، المذاع عبر قناة mbc مصر وmbc 5، وهو عبارة عن برنامج مقالب كوميدي، يستضيف عددًا من الفنانين المغاربة والعرب.

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