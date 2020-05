شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل فيلم سلمي حايك وأنطونيو بانديراس إلى 2021 بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت شركة Lionsgate تأجيل فيلمها الجديد The Hitman’s Wife’s Bodyguard، لمدة عام وذلك بسبب توقف الإنتاج السينمائى بسبب فيروس كورونا، على أم يطرح العمل الجديد فى 20 أغسطس من العام المقبل 2021، بدلا من 28 أغسطس من العام الجارى، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "Variety"، العمل من بطول مجموعة متميزة من الممثلين وهم رايان رينولدز وصمويل إل جاكسون وسلمى حايك وفرانك جريلو وريتشارد إي جرانت توم هوبر وأنطونيو بانديراس ومورجان فريمان.

فيلم The Hitman’s Wife’s Bodyguard يعد تكملة للجزء الأول من العمل The Hitman’s Bodyguard، الذى طرح فى عام 2017، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "Variety".

Advertisements

كما أعلنت شركة Lionsgate بدء العمل على الجزء الثالث من سلسلة Now You See Me، وذلك بعد التعاقد مع المؤلف Eric Warren Singer، المرشح لجائزة الأوسكار لعمله على American Hustle، بناءً على فكرة جديدة من Singer، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline"، وقال ناثان كاهان، رئيس مجموعة Lionsgate Motion Picture Group "لطالما كان إريك مفتونًا بالفنون الجميلة للخداع والوهم بجميع أشكاله، وجاء إلينا بقصة رائعة تأخذ أساطير Now You See Me ودفع الفرسان الأربعة إلى مستوى جديد تمامًا بمفتاحنا".

وأضاف كاهان "لقد تم بناء سلسلة Now You See Me على مفاجأة الجمهور، وبالتالى لا يمكنك الاستمرار في القيام بنفس الحيل، ولذلكولدى إريك وفريقه شيء مميز في هذا الفيلم الجديد".

سيكون الفيلم هو الدفعة الثالثة من سلسلة Now You See Me، وكان قد حقق الجزء الثانى من العمل إيرادات وصلت إلى 687 مليون دولار أمريكي، السلسة من بطولة جيسي أيزنبرج، وودي هارلسون، إيسلا فيشر، ديف فرانكو، ومورجان فريمان، وغيرهم،ولم يتم الإعلان عن إضافة كوادر جديدة إلى العمل.