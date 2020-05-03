شكرا لقرائتكم خبر عن لبنى عبدالعزيز: العندليب قاد حملة ضدى بسبب بطولتى فيلم لفريد الأطرش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة الكبيرة لبنى عبد العزيز أن الراحل العندليب عبدالحليم حافظ كان يريد مشاركتى له فى أحد أفلامه لكنى اعتذرت بسبب فيلم فريد الاطرش "رسالة من امرأة مجهولة" .

وأضافت فى تصريحات خاصة أنها تتذكر أنه قاد حملة هجوم قبل بداية تصوير الفيلم وكان يحرض النقاد والصحفيين لكى يهاجموننى ومنهم إحسان عبدالقدوس وهذا من منطلق غيرته فنيًا على أفلامى لدرجة أنه فى يوم عزمنى على السينما هوو المخرج صلاح أبو سيف وكان فيلم لفريد الأطرش وطول مشاهدتى للفيلم كان يؤكد لى أن فريد الأطرش سيكرر نفسه فى فيلمى معه ولن يقدم جديدًا لكنى كنت مصرة وبالفعل نجح الفيلم .

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وكان آخر ظهور للفنانة القديرة لبنى عبد العزيز مؤخرا فى عزاء الراحلة نادية لطفى، وأجهشت بالبكاء خلال تقديمها واجب العزاء، وتواصل الخليج 365" معها فى مكالمة هاتفية للاطمئنان عليها، وعلى صحتها وماذا تفعل فى يومها، وبصوتها الهادئ، والرقيق ردت لبنى قائلة: "كنت متأثرة جدا لوفاة صديقات عمري ماجدة الصباحى، ونادية لطفى".

وأضافت: "مبسوطة جدا من نشاطى الفنى والأدبى والإذاعى، اللى قدمته لجمهورى، فكنت بوافق على الأدوار اللى تعجبنى، وكنت برفض الأدوار الهايفة.. مش هاجى ألبخ فى آخر أيامى" .