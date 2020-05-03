تراند اليوم : فنانة مصرية شهيرة تحرج "السبكي": يقولون إنك تكسب من عرق الراقصات .. وهكذا رد عليها

علق المنتج المصري المثير للجدل أحمد السبكي على الاتهامات التي لاحقته باستخدام الراقصات للحصول على إيرادات من أفلامه.
و فاجأت المخرجة إيناس الدغيدي - مقدمة برنامج "شيخ الحارة والجريئة" -
وتابع: مش بعمل أفلام فيها ألفاظ خارجة .. أنا عملت فيلم كباريه وخرجت نجوم كبار.
و فاجأت المخرجة إيناس الدغيدي - مقدمة برنامج "شيخ الحارة والجريئة" -
المنتج أحمد السبكي بسؤال غير متوقع بعد حلوله ضيفا على برنامجها.
وقالت "إيناس" للسبكي" : الناس بتقول إنك منتج بيكسب فلوسه من هز الراقصات .
و رد السبكي قائلا: ولا فيلم من النوعية دي بيكسب .. الراقصات بيخسروني .. يادوب الفيلم بيتعرض في أسبوع العيد وبيجيب تكلفته؟.
وتابع: مش بعمل أفلام فيها ألفاظ خارجة .. أنا عملت فيلم كباريه وخرجت نجوم كبار.