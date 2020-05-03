تشهد الحلقة التاسعة من فلانتينو رجوع أرشميدس إلى منزله، وبمجرد وصوله تعاتبه والدته دلال عبد العزيز (عفاف عصمت) على بيعه سيارته وتأجيره لشقة سكنية.
وتوالت الأحداث بتنويه من المذيع جميل "سمير صبري" خلال برنامجه عن اختفاء "فلانتينو"، وخلال الحلقة تقوم الشرطة بعملية تمشيط واسعة في طنطا للبحث عنه، يقوم فلانتينوبالاتصال على صديقه المذيع جميل ليخبره أنه بخير وفي زيارة للسيد البدوي، وذلك تحت ضغط من أفراد عصابة، وجاء ذلك عبر صفحة dmc بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
يذكر أن مسلسل فلانتينو بطولة كل من الزعيم عادل إمام، دلال عبدالعزيز،
وتدور أحداثه حول نور عبدالمجيد الشهير بفلانتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. سمير صبري يورط عادل إمام في فلانتينو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.