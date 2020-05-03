شاهد .. سمير صبري يورط عادل إمام في فلانتينو

تشهد الحلقة التاسعة من فلانتينو رجوع أرشميدس إلى منزله، وبمجرد وصوله تعاتبه والدته دلال عبد العزيز (عفاف عصمت) على بيعه سيارته وتأجيره لشقة سكنية.

وتوالت الأحداث بتنويه من المذيع جميل "سمير صبري" خلال برنامجه عن اختفاء "فلانتينو"، وخلال الحلقة تقوم الشرطة بعملية تمشيط واسعة في طنطا للبحث عنه، يقوم فلانتينو

بالاتصال على صديقه المذيع جميل ليخبره أنه بخير وفي زيارة للسيد البدوي، وذلك تحت ضغط من أفراد عصابة، وجاء ذلك عبر صفحة dmc بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

يذكر أن مسلسل فلانتينو بطولة كل من الزعيم عادل إمام، دلال عبدالعزيز،

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داليا البحيري، سليمان عيد، حمدي الميرغني، وفاء صادق، محمد الكيلاني، علاء عمرو، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، بدرية طلبة، هدى المفتي، طارق الإبياري، إلهام عبدالبديع، رانيا محمود ياسين، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.

وتدور أحداثه حول نور عبدالمجيد الشهير بفلانتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.