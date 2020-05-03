فيديو.. شيكو يخطف نجل هشام ماجد في الحلقة 12 من اللعبة

نجح وسيم "شيكو" في خطته بخطف نجل مازو "هشام ماجد"، بمساعدة جميل "محمد ثروت" وبسيوني "سامي مغاوري"، وجاء ذلك عبر صفحة mbc مصر بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وأثناء الحلقة اتصل بهم الشخص المجهول ليخبرهم ببدء التحدي السابع، وهو عبارة عن سرقة أحد اللوحات الفنية من منزل مهجور، وقيمة الجائزة 750 ألف جنيهًا.

وكانت الحلقة الثانية عشر من مسلسل اللعبة بدأت بعودة كريم وأكرم أبناء مازو "هشام ماجد"، ووسيم "شيكو" إلى البيت، وعقب عودتهم ظنت شيماء "مي كساب"، وإسراء "ميرنا جميل" في مازو ووسيم، وأن خطف الأولاد كان بسبب إحدى التحديات الجديدة.

وتدور أحداث مُسلسل اللعبة في أجواء كوميدية من خلال صراع عائلي يومي

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غير تقليدي بين عائلتي مازو، ووسيم حيث يتنافسا للفوز بمكافأة اللعبة اليومية التي تتحول عبر الحلقات من أفكار بسيطة وطريفة إلي منافسة شرسة لا يعرف أحد نهايتها.

مسلسل اللعبة شارك في كتابته ورشة من الكتاب الشباب، وأخرجه مُعتز التوني، وإنتاج شركة سكرين 2000، للإنتاج الفني ويُشارك في بطولته مع هشام ماجد، وشيكو، كل من أحمد فتحي، ومحمد ثروت، وسامي مغاوري، ومي كساب، وميرنا جميل، عارفة عبد الرسول، وآخرين.