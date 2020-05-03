فيديو.. إيناس الدغيدي تتهم السبكي بإنتاج أفلام رقص وهز والأخير يرد

وجهت المخرجة إيناس الدغيدي إتهام إلى المنتج أحمد السبكي، أثناء برنامج شيخ الحارة والجريئة، والمذاع عبر شاشة قناة القاهرة والناس، بأنه يكسب من الرقص والهز.

ورد السبكي عليها قائلًا: ولا فيلم من هذه الأفلام لم ينجح أو حقق خسارة، هذه الأفلام مخصوصة لسينمات منطقة وسط البلد، مشيرًا إلى أنه لا يحب

هذه الأجواء.

وأضاف السكبي بأنه أنتج فيلم كابريه، وكان يوجد به رقص وغناء شعبي وشرقي، موضحًا بأن هناك منتجين آخرين لا يستطيعوا أن ينتجوا هذا النوع، مؤكدًا بأن ليس هناك ألفاظ خارجة في أفلامه.

Advertisements

وأختتم المنتج أحمد السبكي حديثه قائلًا: من

يقيم حفل زفافه يتمنى أن يشارك به المطرب محمود الليثي، أو الراقصة دينا أو أن يحضروا الفرح، وأنا أنتج هذه الأفلام ليست كفيلم للمشاهد وإنما تصنف أفراح شعبية.

يذكر أن برنامج شيخ الحارة والجريئة تقديم المخرجة إيناس الدغيدي، وتعتمد فكرته على استضافة نجوم الفن والإعلام والرياضة وبعض الشخصيات العامة، وتسألهم إيناس عن بعض الأسئلة الجريئة التي لا يستطيعون إنكارها أو لم تكن في الحسبان.