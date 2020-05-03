شاهد .. محمد رمضان يقرر أخذ ثأر زوجته وابنه

قرر رضوان البرنس "محمد رمضان" أخذ ثأر زوجته وابنه، متوعدًا بأن لا يوجد قوة في الكون هتوقفه من الذي سيفعله، وذلك خلال تواجده في المستشفى، حيث تأتى الشرطة لتأخذ أقوال (رضوان) بعد تحرير نور اللبنانية (علا) محضر ضد طليقها تتهمه بأنه وراء محاولة قتل (رضوان البرنس).
كما تشهد الحلقة هروب (رضوان البرنس)، من المستشفى لزيارة زوجته نجلاء بدر (لبنى) وابنه (سيف)، في المقابر بعد ان توفاهم الله في الحادث المدبر من قبل أشقائه، وجاء ذلك عبر حساب dmc مصر الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
يذكر أن مسلسل البرنس من تأليف
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