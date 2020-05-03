نوال الزغبي: "خلونا نتعلم من التاريخ"

ميرنا وليد - بيروت - وجّهت الفنانة اللبنانية ​نوال الزغبي​ رسالة الى متابعيها، عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، تحثهم فيها على التحلي بالوعي والمسؤولية، تجاه الوضع الصحي الخطير الذي نعيشه حالياً، نتيجة تفشي ​فيروس كورونا​، وعدم الإستهتار بالإجراءات الإحترازية، والتعلم من تجارب التاريخ".

وكتبت نوال: "خلونا نتعلم من التاريخ... بال1918 العالم قطع بأسوأ من مرض الكورونا. الانفلونزا تفشى بين الناس على 3 مراحل. لما قطعت المرحلة الاولى على خير وافتكر الكل انوا انتهىت الازمة، رجع المرض اقوى وقتل اكتر من 10 مليون شخص. لازم نتعلّم من ماضينا حتى هالمرة نحنا اللي نغلبو".

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