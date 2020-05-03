ميرنا وليد - بيروت - أطلقت السلطات الفرنسية سراح عمر أيت خداش، الملقب بـ"عمر المسنّ"، الذي يُشتبه بأنه العقل المدبر لعملية السطو المسلح، التي تعرَّضت لها نجمة تلفزيون الواقع الأميرية كيم كاردشيان، في شهر تشرين الأول/أكتوبر عام 2016 في باريس، من سجن في بوفيه شمال فرنسا، حيث كان يُمضي عقوبة في قضية أخرى.

وكشفت النيابة العامة في منطقة نانتير قرب باريس، عمر بات طليقاً، وهو قيد الإقامة الجبرية، بعدما إستفاد من تخفيف للعقوبة، على صلة بالأزمة الصحية.

وكان القضاء قد رفع قرار توقيفه رهن التحقيق قبل أسابيع في قضية كارداشيان، وفي عام 2017 حُكم عليه بالسجن 5 سنوات، في إطار قضية السطو مع حجر الحرية في ضاحية نويي سور سين الراقية، قرب باريس، عام 2015.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق سراح سارق مجوهرات كيم كارداشيان في باريس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.