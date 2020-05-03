وفاة مخرج مصري بالسجن في ظروف غامضة!

ميرنا وليد - بيروت - تُوفي المخرج والمصور المصري ​شادي حبش​، داخل سجن طرة في جنوب القاهرة، ليل الجمعة - السبت، نتيجة أزمة صحية.

وقال محاميه أحمد الخواجة أن "شادي كان مريضاً منذ عدة أيام ودخل المستشفى ووالدته علمت بذلك، إلا أنه عاد إلى زنزانته وتوفي داخلها".

وأوضح "أنه تم استصدار تصريح الدفن، لكن لم تتمكن عائلة حبش من التواصل معه بسبب وقف زيارات السجون منذ 10 آذار/مارس الماضي بسبب التدابير الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا".

وأوقفت السلطات المصرية حبش في آذار/مارس عام 2018، بعد شهر من إخراجه أغنية مصوّرة للفنان المصري رامي عصام، المقيم حاليا في الخارج، بعنوان "بلحة"، تسخر من الوضع السياسي في مصر.

وأسندت نيابة أمن الدولة لحبش إتهامات "بنشر أخبار كاذبة والإنضمام لجماعة أسست على خلاف القانون".

وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، كتب حبش رسالة من سجنه الى العالم الخارجي، يسأل فيها الدعم، وقال: "السجن ما بيموتش بس الوحدة بتموت.. أنا محتاج دعمكم عشان ماموتش.. في السنتين اللي فاتو أنا حاولت أقاوم (..) بس مبقتش قادر خلاص".

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