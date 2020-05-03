ميرنا وليد - بيروت - يستغل الفنان المغربي ​سعد لمجر​د فترة وجوده في الحجر المنزلي، تنفيذاً للإجراءات الإحترازية ضد الإصابة ب​فيروس كورونا​، لتنظيف منزله.

ونشر لمجرد عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو ظهر فيه وهو يقوم بعملية تنظيف شاملة للمنزل، بالإضافة الى الرقص والغناء بعد الإنتهاء التظيف، مستغلاً بذلك وقت الفراغ الذي يعيشه في المنزل.

يُذكر أن لمجرد كان قد طرح أغنية "شدة وبتزول"، التي جمعته مع الفنان اللبناني صلاح الكردي، من كلمات صلاح الكردي وسعد، وألحان الكردي، وحمل الكليب توقيف المخرج اللبناني سعيد الماروق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هكذا يستغل سعد لمجرد فترة الحجر المنزلي.. بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.