كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 08:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر إدوارد يكسر قلب هبة عبد الغني في "فرصة تانية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عرضت الحلقة التاسعة من مسلسل "فرصة تانية" اليوم على قناة "أون" في تمام الساعة 11:45 مساءً.

طلب إدوارد "مستر سامح" من زميلته في العمل "صافي" هبه عبد الغني أن تحجز له في مطعم هو وزوجته، فوافقت وفعلت ذلك، عندما ذهب مستر سامح مع زوجته راقبته صافي، جاء لزوجته إتصال هام للعمل فإضطرت أن تترك مستر سامح، فجاءت صافي وذهبت لمستر سامح، إندهش من وجودها في المكان، طلبت صافي من مستر سامح أن تجلس معه.

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وافق مستر سامح لكنه كان غضب وإعترفت له بحبها لها، لكنه غضب وطلب منها أن تترك المكان، في اليوم التالي في الشركة ذهبت إليه لتتحدث معه لكنه غضب وقال لها سأنسى ما حدث أمس وأمرها هي أيضاً بنسيانه.

يذكر أن مسلسل"فرصة تانية"على قناة "cbc"، على أن يكون العرض الاول الساعة 12 صباحًا، والعرض الثاني الساعة 4 وربع صباحًا، والعرض الثالث الساعة 5 مسًاء، والعرض الثالث الساعة 1 وربع ظهرًا.

كما يعرض المسلسل على قناة "dmc" على أن يكون العرض الاول في تمام الساعة 10 ونصف، والعرض الثاني 5 ونصف.