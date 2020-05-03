مازن حايك يوضح سبب توقف برنامج باسم يوسف على “mbc”.. هل كان ذلك بقرار سعودي؟!

كتب امير فتحي في الأحد 3 مايو 2020 08:04 صباحاً - كشف مازن حايك المتحدث الرسمي باسم مجموعة “إم بي سي” حقيقة ما أثير حول تدخل المملكة العربية السعودية لوقف برنامج الإعلامي الساخر باسم يوسف عبر شاشة “mbc”.

وقال مازن حايك، خلال لقاء مع الاعلامي عمرو اديب ببرنامج “الحكاية” على قناة “إم بي سي مصر” أن ما أثير في هذا الصدد كذب وافتراء مؤكدا أن المملكة لم تتدخل يومًا في هذا الشأن وكل ما ذكر عن تدخلها في وقف برنامج باسم يوسف لا أساس له من الصحة ويعد خيالًا بعيدًا عن الحقيقة.

وتابع مازن حايك: ”عرضنا على باسم يوسف أفكارًا عدة وبرامج أخرى غير البرنامج ولكن لم تشأ الظروف لكي يتمكن منها”.

وأكد على أنه لا يوجد أي نية لإلغاء برنامج الفنان رامز جلال أو إجراء أي تعديل على بعض الحلقات أو حذف بعضها لا سيما وأن “رامز مجنون رسمي” حقق 200 مليون مشاهدة خلال أول 48 ساعة عبر منصات السوشيال ميديا.