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كتب امير فتحي في الأحد 3 مايو 2020 08:04 صباحاً - وقعت الفنانة المصرية داليا البحيري ضحية حلقة الامس من برنامج “خلي بالك من فيفي” الذي تقدمه فيفي عبده على قناة mbc مصر.
وأصيبت داليا البحيري، بنوبة خوف وهلع شديد بعد رؤيتها لخادم فيفي عبده والحريق يشتعل في يده، وزاد من رعبها صوت طلقات النار التي تم إطلاقها خلال الحلقة، وحاولت الهروب من المنزل برفقة فيفي قبل أن تعود بها مرة أخرى لاستكمال التصوير.
وقد ابدت داليا البحيري استغرابها بعد اكتشاف ان كل ما حصل عبارة عن مقلب، حيث قالت لفيفي عبده: “انت بتعملي كده؟ ” وتابعت “حصل فيكي مقالب قد كده بتطلعيهم علينا دلوقت؟”.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. داليا البحيري لـ فيفي عبده: “انت بتعملي كده؟!” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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