شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عدوية: أتابع مسلسل " الاختيار " ومعجب بكل فريق العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النجم محمد عدوية أنه حريص على مشاهدة مسلسل "الاختيار" ويتابعه بشغف و أنه معجب بقصة العمل وأداء الفنانين كما أنه حريص أيضا على متابعة مسلسل "عمر ودياب" للنجمين مصطفى خاطر وعلى ربيع حيث يقدم عدوية أغنية تتر العمل التى تحمل اسم "اه ياسبع صنايع" وحققت نجاح كبير وهى من توزيع ولحن أحمد طارق يحيى، وتألق فيها عدوية كعادته فى غناء تترات الأعمال الفنية.

مسلسل "عمر ودياب" كان يحمل اسم "وصل أمانة" قبل تغييره، وتدور أحداثه فى حلقات منفصلة متصلة حول شابين عاطلين متورطين فى إمضاء إيصالات أمانة، ويبحثان عن وظيفة لسداد الديون، وتعتمد فكرة العمل على ظهور فنان كضيف شرف كل حلقتين حسب الموقف الذى يقع فيه بطلا المسلسل.

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وطرح مؤخرا عدوية أغنية على طريقة الفيديو كليب تحمل اسم "أبطال بلدنا" والتى جمعته بالمطربة جنات وأبرز الفيديو كليب الخاص بالأغنية كمائن الشرطة التى ترعى الشوارع خلال فترة حظر التجول بجانب إظهار الأطباء، جيش مصر الأبيض وهم يرعون المرضى بفيروس كورونا.

الأغنية كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع أحمد إبراهيم، وتقول كلماتها: "تسلم الناس اللى صاحية .. شادة حيلها ليل نهار .. واللى بيساعد بقلبه دولا متعدش كتار".