الجزء الرابع من سلسلة John Wick يصل فى 2022 بدلا من 2021 بسبب كورونا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة Lionsgate تأجيل الجزء الرابع من سلسلة John Wick ، لـ أكثر من عام من تاريخ طرحه الأصلي، على أن يطرح فى 27 مايو من عام 2022، بدلا من 21 مايو من هذا العام 2021، الذى أعلنت عنه Lionsgate العام الماضي بعد الافتتاح القوي لـ الجزء الثالث من السلسلة الذى طرح تحت اسم ، "John Wick: Chapter 3 - Parabellum"، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "Variety"، وذلك بسبب فيروس كورونا الذى أدى إلى إعادة جدولة الأعمال السينمائية بسبب توقف العمل فى المجال السينمائى.

وكان قد حقق الجزء الجزء الثالث من السلسلة الذى طرح تحت اسم ، "John Wick: Chapter 3 – Parabellum"، إيرادات وصلت إلى 326 مليون دولار فى شباك التذاكر العالمى، وذلك بعد أن طرح يوم 15 مايو من العام الماضى.

وتدورأحداث الجزء الجديد بمحاولات قتل جون ويك بعد الفدية التى وضعت على رأسه، وبعد فقدانه ملاذه الأخير فى فندق Continental في مدينة نيويورك ومنعه من الدخول، وسرعان ما سيلجأ ويك إلى صوفيا التى تجسدها الممثلة هالى بيري، التى كانت تجمعها علاقة عاطفية بويك منذ زمن بعيد.

فيلم John Wick: Chapter 3 – Parabellum من بطولة كيانو ريفز، هالي بيري، جايسون مانزوكاس، ايان مكشان، لورنس فيشبورن، روبن لورد تايلور، آسيا كيت ديلون، لانس رديك، هيرويوكي سانادا، مارك داكاسكوس، الفيلم من إخراج تشاد ستاهيلسكي، ومن تأليف ديريك كولستاد.

كما أعلنت شركة Lionsgate بدء العمل على الجزء الثالث من سلسلة Now You See Me، وذلك بعد التعاقد مع المؤلف Eric Warren Singer، المرشح لجائزة الأوسكار لعمله على American Hustle، بناءً على فكرة جديدة من Singer، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline"، وقال ناثان كاهان، رئيس مجموعة Lionsgate Motion Picture Group "لطالما كان إريك مفتونًا بالفنون الجميلة للخداع والوهم بجميع أشكاله، وجاء إلينا بقصة رائعة تأخذ أساطير Now You See Me ودفع الفرسان الأربعة إلى مستوى جديد تمامًا بمفتاحنا".

وأضاف كاهان "لقد تم بناء سلسلة Now You See Me على مفاجأة الجمهور، وبالتالى لا يمكنك الاستمرار في القيام بنفس الحيل، ولذلكولدى إريك وفريقه شيء مميز في هذا الفيلم الجديد".

سيكون الفيلم هو الدفعة الثالثة من سلسلة Now You See Me، وكان قد حقق الجزء الثانى من العمل إيرادات وصلت إلى 687 مليون دولار أمريكي، السلسة من بطولة جيسي أيزنبرج، وودي هارلسون، إيسلا فيشر، ديف فرانكو، ومورجان فريمان، وغيرهم،ولم يتم الإعلان عن إضافة كوادر جديدة إلى العمل.