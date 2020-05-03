فيديو| سعد لمجرد ينظف منزله في العزل المنزلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر الفنان سعد لمجرد عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، فيديو له وهو ينظف منزله. وعلق سعد لمجرد على الفيديو الذي نال إعجاب متابعيه: " بنظف البيت". وغني الفنان سعد لمجرد تتر مسلسل "دابا تزيان"، والذي عُرض مؤخرا، على قناة "إم بي سي 5" من إنتاج صادق الصباح. أغنية "دابا تزيان" من كلمات وألحان وتوزيع جلال الحمداوى، وقام سعد بتسجيلها خلال تواجده مؤخرا فى المغرب.

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