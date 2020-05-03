تامر شلتوت يعلن وفاة شقيقه إثر حادث سيارة

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن الفنان تامر شلتوت وفاة شقيقه الأصغر عمرو شلتوت إثر حادث سيارة.

وأضاف "شلتوت" في منشور عبر صفحته الرسمية عبر "فيس بوك"، "انتقل إلى رحمة الله تعالى أخي الصغير/ عمرو شلتوت أثر حادث سيارة..و سيتم الدفن في مقابر العائلة بمدينة ٦ أكتوبر بعد صلاه الظهر..اللَّهُمَّ، أغْفِرْ له وَارْحَمْهُ، وَأعْفُ عنْه وَعَافِهِ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِن دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِن أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِن زَوْجِهِ، وَقِهِ فِتْنَةَ القَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ

إنا لله وإنا إليه راجعون"

وطلب "شلتوت" من جمهوره الدعاء لشقيقه المتوفي و قراءة الفاتحة له .

يُذكر أن أخر أعمال تامر شلتوت، كان مشاركته في مسلسل "ختم النمر" بطولة أحمد صلاح حسني، ونسرين طافش.