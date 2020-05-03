فيديو.. مازن حايك يحسم الجدل حول إيقاف رامز مجنون رسمي

انهى مازن حايك المتحدث باسم MBC، الجدل حول نية إيقاف برنامج رامز مجنون رسمي، وجاء ذلك أثناء مداخلته الهاتفية مع الإعلامي عمرو أديب.

وأكد مازن خلال المكالمة الهاتفية أن برنامج رامز مجنون رسمي حقق 200 مليون مشاهدة على كافة القنوات مشيرًا إلى أنه من المستحيل أن يقف عرض البرنامج، مؤكدًا: أنا أطمن جميع محبين رامز

بأن البرنامج مستمر فنحن لا نعيش في حالة فزع أو الإنكسار.

وكانت الفنانة بدرية طلبة ضيفة الحلقة التاسعة من برنامج رامز مجنون رسمي، وخلال الحلقة يتم خداعها وإقناعها بأنها تصور برنامج كرسي الحقيقة، الذي تقدمه أروى، ثم تجلس بدرية على كرسي وتسألها

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أروى العديد من الأسئلة الشخصية.

يذكر أن برنامج رامز مجنون رسمي تقديم رامز جلال وأروى، وتعد فكرة البرنامج مقلب يقوم به رامز، ويكون أحد ضحايا المقلب من نجوم الفن والإعلام والرياضة، وبعض الشخصيات العامة، ومن أبرزهم: سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، كما سافر معه ثنائي الفريق الحارس الدولي محمد الشناوي والتونسي على معلول، والفنانين حسن شاكوش وحمو بيكا وعمر كمال، ومحيي إسماعيل والراقصة جوهرة.