خاص بالفيديو- جومانا وهبي تكشف تطورات خطيرة عن لبنان ومصر

ميرنا وليد - بيروت - تطل عالمة الفلك ​جومانا وهبي​ عبر موقع الخليج 365 أسبوعياً، في فقرة توقعات لشخصيات مشهورة من ​لبنان​ والعالم، ولأحزاب ودول.

في هذه الحلقة تحدثت وهبي عن توقعاتها للمشهد السياسي في لبنان والتحركات في الشارع، فما الذي كشفته؟

كما تحدثت عن الوضع السياسي في بعض الدول العربية، وهذا ما كشفته عن تطورات خطيرة ستحصل في مصر.

لمعرفة كل التفاصيل، تابعوا ما قالته جومانا وهبي بالفيديو.

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