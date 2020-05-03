حسين مقدم يعلّق على فيديوهات نادين نسيب نجيم الطريفة..وكيف هي علاقته بطليقته جوانا كركي؟

ميرنا وليد - بيروت - ​حسين مقدم​ ممثل لمع في البرنامج الكوميدي الشهير "كتير سلبي"، إذ أنه قدّم فيه عدة شخصيات أحبها المشاهدون ونالت شهرة كبيرة، كما أنه شارك في عدة أعمال درامية وهي مسلسل "نص يوم" من بطولة الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم والممثل السوري تيم حسن، ومسلسل " 24 قيراط" من بطولة الممثلتين اللبنانيتين سيرين عبد النور وماغي بوغصن والممثل السوري عابد فهد، ويشارك حسين في مسلسل "2020" من بطولة الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم والممثل السوري قصي خولي الذي كان من المفروض أن يعرض في رمضان الحالي إلا أنه تأجل عرضه بسبب الظروف الراهنة.

وقد كان لنا لقاء شيق مع الممثل حسين مقدم:

بداية أسألك عن برنامج "كتير سلبي" الذي أشتهرت من خلاله، ما سبب توقفه؟

توقف البرنامج بسبب المشكلة التي تسيطر على الشاشات وهي الميزانية، إذ أنها ليست مؤمّنة كثيراً، فكلفة البرنامج ليست سهلة، وتوقفت البرامج على كل الشاشات.

برأيك ما هو مستقبل هذه البرامج؟

مستقبلها غير واضح بعد.

بالنسبة لمسلسل "2020" ما هو دورك فيه؟

دوري عبارة عن مزيج "ميكس"، فهو شخص سيئ وفي الوقت نفسه شخص جيد، إضافة إلى أنه يعيش قصة حب في العمل.

أيهما أصعب على الممثل الدور في الكوميديا أو الميلودراما؟

حسب الدور الذي تمثله، إذا كان الدور الكوميدي خفيفاً يكون سهلاً، والعكس صحيح.

أيهما أسهل إنتقال الممثل من الكوميديا للميلودراما أو العكس؟

أعتقد أنه بحسب لعبة المخرج والنص وطاقات الممثل، أحياناً يستطيع نص كوميدي جميل ومخرج كفوء أن ينجّح ممثل الميلودراما بتجسيد الكوميديا.

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من تسمي من ممثلي الميلودراما للعب دور كوميدي؟

اختار الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم فأنا أشاهد فيديوهاتها الطريفة على وسائل التواصل الإجتماعي، وأشعر أن لديها شيئاً من الكوميديا، وأنا مع أن تعمل أيضاً فيها، وعندما نعود لتصوير مسلسل "2020"، سأقول لها هذا الأمر، لأنه حينما كنا نصوّر العمل لم أكن قد شاهدت فيديوهاتها تلك، ففي الحجر المنزلي شاهدنا مقاطع فيديوهات كل الناس.

من الشخص الذي تفضله بأن يكون معك في أحد العروض الكوميدية؟

اختار من الشباب سلطان ديب، ومن الفتيات دوللي الحلو .

كيف هي علاقتك بطليقتك الممثلة جوانا كركي؟

نحن لا نلتقي، لكن إذا إلتقينا في أحد الأماكن العامة، فلن يكون لدي أي مشكل في تبادل السلام معها.

هل سنراك في برنامج كوميدي؟

لا أحب البرامج كبرامج الممثلين عادل كرم وهشام حداد، لأني لا أجد نفسي جالساً خلف مكتب أو طاولة، لكن أحب أن اشاهدهما وهما يضحكاني.

من من الممثلين الكوميديين الذين يضحكونك؟

أحب أن أضحك على المواقف التي أشاهدها على يوتيوب، مثلاً إذا وقع أحد أو إنزلق أو صادف موقفاً مضحكاً من دون قصده، فهذه المواقف تضحكني أكثر من أن أشاهد تمثيلية كوميدية، إضافة إلى أن النص الكوميدي الذكي الذي قد يُعرض يضحكني، وإجمالاً الممثل السوري باسم ياخور يضحكني في المسلسل الشهير "ضيعة ضايعة".

أنت مع مقولة إن الممثل الكوميدي هو شخص يعيش حياة حزينة في الواقع؟

لا أبداً، هذا الأمر ليس شرطاً، هي فكرة شائعة لكن ليست صحيحة.