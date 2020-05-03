أشهى الأطباق لتحضيرها في رمضان

ميرنا وليد - بيروت - في شهر ​​رمضان​​ تكثر الدعوات والمناسبات الاجتماعية، وأية وليمة رمضانية لا بد فيها من تحضير تشكيلة مميّزة من مختلف أصناف الطعام والأطباق اللذيذة، كما يجب أن يكون الطعام جميل الشكل ومتقناً انيقا في تقديمه وصحياً في الوقت نفسه.

وتعدّ خطوة اختيار الأطباق التي ستُعدّها ربّة المنزل، من أصعب خطوات تحضير المائدة.

ألذّ وصفات الأطباق الرمضانية التي يمكن إعدادها:

​البطاطا​ المحشيّة ب​البروكلي​ والجبن

المكونات

أربع حبات من البطاطا.

نصف رأس من البروكلي.

ثلاث ملاعق كبيرة من صلصة جبن ​البارميزان​.

كوب من جبن البارميزان المبروش.

نصف ملعقة صغيرة من ​الملح​.

ربع ملعقة صغيرة من ​الفلفل الأسود​.

طريقة التحضير

نثقب حبّات البطاطا بعد أن نغسلها جيّداً تحت الماء.

نضع البطاطا في صينية وندخلها الفرن على درجة حرارة متوسّطة لمدة ربع ساعة، أو حتى تصبح ناضجةً.

نضع قدراً من الماء على النار، ونتركه حتى يغلي، ثمّ نضيف قطع البروكلي ونتركها مدّة خمس دقائق، ثمّ نرفعها من الماء ونصفّيها جيداً.

نُقطّع البطاطا المشوية إلى أنصاف، ثمّ نخرج لبّ البطاطا باستخدام ملعقة مع الاحتفاظ بشكل القشرة.

نضع لب البطاطا في وعاء، ونضيف له قطع البروكلي المسلوقة والملح والفلفل و​الجبن​وصلصة الجبن ونقلّبهم جيّداً.

نحشو البطاطا بالمكوّنات السابقة، ثمّ نعيدها إلى الفرن لمدّة نصف ساعة أو حتى يصبح لونها ذهبيّاً.

نقدّم البطاطا ساخنةً بعد أن نخرجها من الفرن مع أطباق ​الأرز​ و​الدجاج​ أو اللحم.

صينية شاورما

المكونات

كيلوغرام ونصف من لحم البقر، مقطّع إلى شرائح رفيعة.

ربع كوب من ​عصير الليمون​.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود ربع ملعقة صغيرة من ​القرفة​ الناعمة.

رشة من الملح.

ربع كوب من ​زيت الزيتون​.

نصف كوب من الخلّ الأحمر.

ورقتا غار.

عودان من القرفة.

خمس حبات من الهيل.

بصلتان مقطّعتان إلى شرائح رشّة من كبش القرنفل.

حبتان من البندورة، مقطّعتان إلى دوائر أو شرائح.

طريقة التحضير

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نخلط الخلّ مع عصير الليمون، وزيت الزيتون، والفلفل الأسود، والملح وكبش القرنفل في وعاء كبير ثمّ نضيف اللحم وننقعه مدة ساعتين.

نسخن الفرن على حرارة مئتي درجة مئوية.

نضع اللحم في صينية الفرن مع صلصته، وورق الغار، وعيدان القرفة، والحبهان، والبصل والبندورة.

ندخل الصينية إلى الفرن لحوالى ثلاثين دقيقة أو حتى ينضج اللحم.

أرز بالزعفران

المكونات

كوب من أرز البسمتي.

ثلاثة أكواب من الماء.

ثلاث حبات من الهال.

حبتان من القرنفل.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الزّعفران.

ثلاث ملاعق كبيرة من ​الحليب​.

طريقة التحضير

نغسل الأرز جيّداً، ثمّ نضعه في الإناء مع الماء، ونتركه حتى يُنقع ثلاثين دقيقة.

نصفّي الأرز من الماء، ثمّ نضعه في قدر على نار متوسطة، ونضيف الهال، والقرنفل، والملح، ونتركه حتى يغلي، ثمّ نخفّف النار.

نترك الأرز على نار هادئة حتى يقترب من النضج.

نضع الزعفران مع الحليب في إناء، ونضعه على النار حتى يصبح الحليب دافئاً، ونُزيله عن النار، ونضع خليط الزعفران والحليب على الأرز.

نقلّب جيّداً ولكن بحذر لكي لا تتكسّر حبات الأرز، ونتركه لخمس دقائق أو حتى ينضج الأرز، ثمّ نتركه ليبرد خمس دقائق، ثمّ نقدّمه دافئاً.

الدجاج المحمّر ب​الكاري​ و​الخردل​

المكونات

ثلاثمئة وخمسون غراماً من أفخاذ الدجاج.

نصف كوب من الخردل.

ربع كوب من العسل.

خمسون غراماً من الزبدة.

ملعقة صغيرة من بودرة الكاري.

طريقة التحضير

نغسل أفخاذ الدجاج جيداً عن طريق النقع بالملح والخل والليمون.

نضع الزبدة والكاري والعسل والخردل في وعاء عميق، ونخلطهم جيداً لنحصل على صوص.

نضيف أفخاذ الدجاج للصوص، ونقلبهم جيداً ونتركهم في الثلاجة لمدة ساعتين.

نضع الدجاج في الصينيّة ونسكب الصوص المتبقي فوقه ثم نضعه في الفرن لمدة ساعة، على درجة حرارة مئتين وخمسين درجة مئوية.

نقلب الدجاج حتى ينضج ويكتسب اللون الذهبي.

نضع الدجاج في طبق التقديم ونقدّمه ساخناً، مع طبق من السلطة أو البطاطا المقليّة أو الأرز المفلفل.